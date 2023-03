PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mutmaßlicher Sprayer vor Ort festgenommen +++ Betrüger erbeuten Wertgegenstände +++ Wohnungsschlüssel gestohlen und in Wohnung ertappt +++ Taunusbahn kollidiert mit Schulbus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Ladendieb wirft mit Flaschen,

Kronberg, Westerbachstraße, Dienstag, 14.03.2023, 21:45 Uhr

(sun)Am Dienstagabend wollte ein 19-jähriger Mann Alkohol aus einem Supermarkt in Kronberg stehlen, wurde dabei jedoch erwischt und warf anschließend mit Flaschen nach den Mitarbeiterinnen des Marktes. Gegen 21:45 Uhr entwendete der 19-Jährige mehrere Alkoholflaschen aus einem Supermarkt in der Westerbachstraße. Die aufmerksamen Mitarbeiterinnen konfrontierten den jungen Mann mit der Beobachtung, woraufhin dieser vorerst flüchten wollte. Als die zwei Angestellten diesem folgten, führte dies auf dem Parkplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Währenddessen warf der Dieb plötzlich mit den Flaschen nach einer Mitarbeiterin. Diese blieb unverletzt. Obwohl der Hattersheimer zunächst flüchtete, konnte er während einer Fahndung von der Polizei festgenommen werden. Bei einem Atemalkoholtest wurde eine Alkoholisierung von über 3,0 Promille festgestellt. Für eine Blutentnahme wurde der 19-Jährige mit auf die Wache genommen und anschließend von seiner Mutter auf der Dienststelle abgeholt.

2. Mutmaßlicher Sprayer vor Ort festgenommen, Oberursel-Bommersheim, Nassauer Straße, Dienstag, 14.03.2023, 22:40 Uhr bis 23:10 Uhr

(sun)Gestern Abend beobachteten Zeugen, wie sich eine unbefugte Person Zutritt zu einer Bahnanlage in Bommersheim verschaffte und dort Bilder der Örtlichkeit anfertigte. Anschließend konnte der 32-Jährige von der Polizei festgenommen werden. Zwischen 22:40 Uhr und 23:10 Uhr betrat der Mann die Bahnanlage in der Nassauer Straße, indem er Teile des Grundstückszauns entfernte. Daraufhin versuchte der 32-Jährige Zugtüren aufzudrücken, scheiterte jedoch. Der Eindringling fertigte einige Lichtbilder der Örtlichkeit. Aufgrund der Zeugenmitteilung war es möglich, den Täter noch vor Ort festzunehmen. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte noch dessen Auto, worin mehrere Gegenstände aufgefunden werden konnten, welche den Verdacht erhärteten, dass der Mann geplant hatte, Gebäude oder Züge zu besprühen.

3. Betrüger erbeuten Wertgegenstände,

Kronberg im Taunus, Königstein im Taunus, bis Dienstag, 14.03.2023

(jn)Am Dienstag meldeten sich Betrügerinnern bei Seniorinnen und Senioren aus dem Hochtaunuskreis und erbeuteten leider in einem Fall Goldschmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Dabei machten sich die Täter die bekannte Masche des Schockanrufs zu Nutze, indem sie telefonisch Kontakt zu ihren potentiellen Opfern aufnahmen, sich als Polizistin ausgaben und das Märchen eines schwerwiegenden, sogar tödlich verlaufenen Verkehrsunfalles auftischten. Angeblich habe eine enge Familienangehörige der Angerufenen diesen Unfall verursacht und müsse nun in Haft. Nur die Zahlung einer Kaution könne diese Inhaftierung abwenden. Nun, durch die Aussagen der falschen Polizeibeamtin in Sorge geraten, ging die Geschädigte, eine über 80 Jahre alte Dame aus Königstein, zur Bank, holte Gold und Bargeld aus einem Schließfach und ließ diese "Kaution" von einem Komplizen der Betrüger an der Haustür abholen. Der Mann sei etwa 1,70 groß und schlank gewesen und soll dunkelblonde, kurze Haare sowie eine dunkelblaue Jacke und eine dunkelblaue Hose getragen haben. In einem ähnlichen Fall meldete sich eine Betrügerin bei einem knapp 90-Jährigen aus Kronberg. Er geriet zunächst auch in Sorge, witterte jedoch glücklicherweise den Betrug, als er auf dem Weg zu Bank war. Er alarmierte die Polizei und es kam zu keinem Schaden.

Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen aus. Auch nicht an Personen, welche vorgeben Polizeibeamte zu sein! Weitere Informationen bezüglich der Maschen der Trickbetrüger finden Sie unter www.polizei-beratung.de

4. Wohnungsschlüssel gestohlen und in Wohnung ertappt, Bad Homburg v. d. Höhe, Justus-von-Liebig-Straße, Kaiser-Friedrich-Promenade, Dienstag, 14.03.2023, 12:20 Uhr

(jn)In Bad Homburg waren am Dienstagmittag zwei unbekannte Täter am Werk, die zunächst einen Wohnungsschlüssel entwendeten und später die Wohnung nach potentieller Beute durchsuchten. Dabei wurden sie gestört, so dass sie mit leeren Händen die Flucht antraten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter gegen 12:20 Uhr den BMW des Geschädigten öffneten, als dieser auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Justus-von-Liebig-Straße parkte. Sie schnappten sich den Wohnungsschlüssel und begaben sich daraufhin zur besagten Wohnung in der Kaiser-Friedrich-Promenade. Dort verschafften sie sich mit dem Schlüssel Zutritt und machten sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Gegen 13:00 Uhr kehrte der Geschädigte heim und traf das Diebesduo auf frischer Tat an. Er beschrieb die beiden, die umgehend vom Tatort flohen, als osteuropäisch aussehende Männer, die dunkel gekleidet und etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen seien. Demnach sah einer deutlich größer und kräftiger aus als der Zweite.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

5. Taunusbahn kollidiert mit Schulbus,

Neu-Anspach, An der Eisenbahn, Mittwoch, 15.03.2023, 13:35 Uhr

(wie) An einem Bahnübergang im Neu-Anspacher Ortsteil Hausen-Arnsbach kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Zug der Taunusbahn, bei der ein Mann verletzt wurde. Gegen 13:35 Uhr wollte ein Busfahrer den Bahnübergang an der Straßenecke Hauptstraße/ An der Eisenbahn überqueren. Hierbei musste er nach ersten Ermittlungen auf den Schienen anhalten, da ein Pkw ein längeres Wendemanöver vor dem Bahnübergang durchführte. Während der Bus dort stand, schlossen sich die Schranken und der Schulbus war somit auf den Schienen gefangen. Der Busfahrer reagierte richtig und ließ die Schüler schnell aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Ein anfahrender Zug der Taunusbahn kollidierte anschließend mit dem Heck des Busses, wobei der noch im Bus befindliche Fahrer verletzt wurde. Glücklicherweise war der Zug noch mit geringer Geschwindigkeit unterwegs. Der Busfahrer wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, es wurden keine weiteren Personen verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Ortsdurchfahrt an dem Bahnübergang sowie die Bahnstrecke gesperrt werden. Die Sperrung wird bis in die Abendstunden des Mittwochs andauern. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 600.000 EUR. Die Polizei in Usingen ermittelt und bittet um Hinweise zu dem Unfall unter der Rufnummer 06081/ 9208-0. Insbesondere werden Hinweise zu dem wendenden Pkw erbeten, der Fahrer oder die Fahrerin des Autos ist bisher unbekannt und wird dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

6. Verkehrsdelikt führt zu Drogenfund - 20-Jähriger verletzt Polizistin, Oberursel (Taunus), Oberstedten, Lärchenweg, Dienstag, 14.03.2023, 21:55 Uhr

(jn)Mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 20-Jähriger aus Oberursel rechnen, der gestern Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft werden sollte, dann jedoch flüchtete und später überwältigt werden musste. Gegen ihn wurden zahlreiche Strafverfahren eingeleitet. Um kurz vor 22:00 Uhr war der junge Mann einer Streife aus Oberursel im Bereich der Fichtenstraße in Oberursel aufgefallen, da er auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Als ihm klar wurde, dass er kontrolliert werden sollte, flüchtete er auf seinem Gefährt und reagierte auch nicht auf die deutlichen Anhaltesignale der Polizei. Erst in einer Sackgasse im Bereich des Lerchenweges konnte der Mann eingeholt, festgehalten und nach einem Gerangel mit einer Polizistin zu Boden gebracht werden. Dabei wurde sowohl der 20-Jährige als auch die Beamtin leicht verletzt, da er sich handfest gegen die Maßnahmen der Polizei zur Wehr setzte. Beide wurden später ambulant behandelt. Als die Polizisten bei ihm eine entsprechende Menge Drogen auffanden, wurde in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung seiner Wohnräume durchgeführt. Diese brachte weitere Drogen sowie Gegenstände zum Vorschein, die einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, dazu gehörte auch eine Blutentnahme, da er augenscheinlich vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte, kam der Delinquent wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Verdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

7. Fahrerflucht-Insassen eines Busses leicht verletzt, Oberursel-Bommersheim, An den drei Hasen, Dienstag, 14.03.2023, 12:35 Uhr

(sun)Am Dienstagmittag wurden in Bommersheim zwei Fahrgäste eines Busses nach einer starken Bremsung verletzt. Der Pkw, welcher den Busfahrer zu der Bremsung veranlasste, fuhr einfach weiter. Gegen 12:35 Uhr befuhr ein 32-Jahre alter Fahrer eines Linienbusses die Straße "An den drei Hasen" in Fahrtrichtung Homburger Straße. Als ein Pkw von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einbog, nahm dieser dem Linienbus die Vorfahrt, woraufhin dessen Fahrer stark bremsen musste. Bei dem unerwarteten Bremsvorgang wurden zwei elfjährige Kinder leicht verletzt. Zudem wurde eine Trennscheibe im Innenraum des Linienbusses beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des Pkw nimmt die Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell