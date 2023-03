POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ahlhorn

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen versuchten, in der Nacht von Sonntag, 12. März 2023, auf Montag, 13. März 2023, Diebesgut aus einem Garagenkomplex in der Straße Am Wurthof zu erbeuten. Sie öffneten hierzu zwei unverschlossene Garagen sowie die Ladefläche eines unbeladenen Anhängers. Im Anschluss verließen sie erfolglos die Tatörtlichkeit. ...

