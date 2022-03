Polizei Essen

POL-E: Essen: Getränkelieferant bedroht und ausgebraubt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45149 E-Haarzopf:

Gegen 15 Uhr des gestrigen Tages (19. März 2022) lieferte ein 22-jähriger Mann Getränke in der Straße "Am Streifen" aus. Als er zu seinem Lieferwagen zurückkehrte und gerade eingestiegen war, trat ein unbekannter Mann an das Fahrzeug, riss die Tür auf und schlug mit einem Gegenstand gegen das Auto. Danach richtete der Unbekannte den Gegenstand gegen den 22-Jährigen und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der junge Mann das Geld herausgegeben hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung "Im Schlagholz".

Der Tatverdächtige soll ca. 175 cm groß und 20 Jahre alt sein. Er hatte eine schmale Statur, eine helle Haut- und eine grüne Augenfarbe. Sein Gesicht war zum Teil von einer OP-Maske verdeckt. Weiter soll er einen grünen Pullover und eine Mütze getragen haben.

Wenn Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder Zeuge des Vorfalls wurden, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell