POL-HG: Fahrraddieb +++ Einbrüche +++ Geld aus Jacke gestohlen +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Senior bei Unfall leicht verletzt +++ Nägel unter Kinderschaukel gefunden

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten:

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Tatort: 61381 Friedrichsdorf Köppern, Dreieichstraße 24

Tatzeit: Samstag, 11.03.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.03.2023, 10:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendeten, ein mit einem Zahlenschloss gesichertes Kinderfahrrad der Marke Kubikes. Der Wert des gestohlenen Fahrrads beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. 06172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Besonders schwerer Fall des Einbruchsdiebstahls

Tatort: 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Am Kirschgarten

Tatzeit: Mittwoch, 15.03.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 10:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Keller und entwendeten E-Scooter und Werkzeug im Wert von ca. 1500,00 Euro.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Weberstraße

Tatzeit: Mittwoch, 15.03.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 19.03.2023, 00:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels unbekanntem Tatwerkzeug Zugang zu einem Reihenhaus. Dort wurden mehrere Räume durchwühlt und Bargeld, sowie Schmuck entwendet. Die Summe des Stehlguts ist bislang unbekannt.

Diebstahl von Bargeld

Tatort: 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Am Bahnhof 4

Tatzeit: Freitag 17.03.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 01:50 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendeten 260 Euro Bargeld aus der Jackentasche des Geschädigten. Die Tat fand in der Gaststätte Gambrinus statt. Der Geschädigte hinterlegte seine Jacke samt Bargeld an der Umkleide des Gambrinus.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Heuchelheimer Straße 153

Unfallzeit: Freitag, 17.03.2023, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Eine unbekannte Fahrzeugführerin oder ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren, mit einem unbekannten Fahrzeug einen geparkten schwarzen BMW. Anschließend entfernte sich der oder die Unfallverursacher/in von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Polizeistation Oberursel

Straftaten:

keine presserelevanten Sachverhalte

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallort: Zimmersmühlenweg, 61440 Oberursel (Taunus)

Unfallzeit: Samstag, 18.03.2023, 12:45 Uhr

Ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Oberursel verursachte am Samstagmittag einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz einer Supermarkt-Kette. Hierbei verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte infolgedessen ein weiteres Fahrzeug und kollidierte letztlich mit der dortigen Blumenauslage. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Waldfriedhof Oberursel

Unfallort: An der Waldlust, 61440 Oberursel (Taunus)

Unfallzeit: Samstag, 18.03.2023, 13:55 Uhr

Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in parkte schräg rückwärts auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes aus und streifte hierbei mit der hinteren rechten Fahrzeugseite die linke hintere Seite des beschädigten Fahrzeuges. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 1.200 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Oberursel in Verbindung zu setzen. (#06171 - 62 40 0)

Polizeistation Königstein

Straftaten:

Versuchte gefährliche Körperverletzung

Tatort: 61479 Glashütten, Maisebachstraße Tatzeit: Dienstag, 31.01.2023 bis Samstag, 18.03.2023

Bislang unbekannte Täter haben im Garten der Geschädigten auf der Rasenfläche und unter der Kinderschaukel Nägel hinterlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine gravierende Verletzung von Personen hierbei zumindest in Kauf genommen wurde.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Jaminstraße

Unfallzeit: Freitag, 17.03.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 18.03.2023, 08:15 Uhr

Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter BMW X3 vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Es entstanden Beschädigungen an der Mitfahrertür auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den/die Unfallverursacher/in bzw. dass sich entfernende Fahrzeug liegen nicht vor.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Einbruch in Reifenservice

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Siemensstraße Tatzeit: Dienstag, 14.03.2023 bis Donnerstag, 16.03.2023

In einem Gewerbegebiet in Neu-Anspach ist es zu einem Einbruch in einen Reifenservice gekommen. Unbekannte Täter hebelten eine Tür und ein Fenster auf. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Ob die Täter bei ihrem Einbruch möglicherweise gestört wurden und deswegen nichts entwendet wurde, ist nicht bekannt.

Verkehrsunfälle:

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

