POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Ems (ots) - Am Sonntag, dem 20.11.2022, im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr kam es in der Arzbacher Straße in Bad Ems, zwischen den Hausnummern 9-15, zu einer Sachbeschädigung an zwei PKWs durch Graffiti. Hier wurde jeweils die Fahrerseite mit Farbe besprüht. Die Fahrzeuge waren ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit ...

mehr