Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Möhnesee (ots)

Am Samstag, 22.04.2023, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der Linkstraße in Möhnesee. Zur Unfallzeit befuhren eine 25-jährige Frau aus Wickede (Ruhr) sowie ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Hamm die Linkstraße in Richtung Günne. Die 25-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt bremsen, dies übersah der Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer und seine Sozia, eine 18-jährige Hammerin, zu Fall kamen und sich leichte Verletzungen zuzogen. Nach ambulanter Behandlung konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro. (mb)

