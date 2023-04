Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230414-2: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Brühl (ots)

Unfallbeteiligtem wegen des Verdachts des Drogenkonsums Blutprobe entnommen

Am frühen Donnerstagabend (13. April) sind in Hürth-Efferen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich an der Unfallstelle um den Fahrer (50) eines Kleinkraftrads und dessen Sozia (49). Wegen seines auffällig nervösen Verhaltens führten Polizisten bei dem 50-Jährigen einen Drogenvortest durch. Dessen Ergebnis verlief positiv auf Amphetamin. Daher ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die ein Arzt wenig später entnahm.

Nach ersten Ermittlungen war eine Autofahrerin (22) gegen 18.30 Uhr in ihrem Skoda auf der Bachstraße in Fahrtrichtung Krankenhausstraße unterwegs. Als sie auf den Parkplatz des Burgparks abbiegen wollte, habe sie ein entgegenkommendes Auto durchfahren lassen. Anschließend sei sie abgebogen. Der ebenfalls entgegenkommende 50-Jährige soll daraufhin eine Bremsung durchgeführt und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Bei dem anschließenden Sturz zogen sich der Zweiradfahrer und seine Sozia die Verletzungen zu.

Polizisten gehen derzeit Hinweisen nach, dass der 50-Jährige zu schnell unterwegs gewesen sein könnte. Daher stellten Polizisten das Kleinkraftrad als Beweismittel sicher.

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall bereits aufgenommen. (he)

