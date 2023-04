Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230414-1: Einbruch in Reihenhaus

Brühl (ots)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern. Den bislang Unbekannten wird vorgeworfen, zwischen Mittwochabend (12. April) und Donnerstagvormittag (13. April) in den Keller eines Reihenhauses in Brühl eingebrochen zu sein. Was die Gesuchten erbeuteten, ist derzeit noch unbekannt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen habe der Geschädigte (84) gegen 11 Uhr am Donnerstag festgestellt, dass die Türe zu dem Gartenhaus auf seinem Grundstück in der Parkstraße offen stand. Zudem fand der 84-Jährige zwei Bierflaschen im Garten, die aus einem Bierkasten im Keller stammen sollen.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell