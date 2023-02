Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei bei Faschingsparty

Landau (ots)

Zu einer Schlägerei kam es bei einer Faschingsparty in Landau-Nußdorf am 12.02.2023 gegen 02:20 Uhr. Bei der Schlägerei wurden insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Die Ermittlungen vor Ort gestalteten sich aufgrund der Alkoholisierung der beteiligten Personen schwierig. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

