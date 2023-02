Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen - Gefährliches Überholmanöver

Impflingen (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am 11.02.2023 gegen 13:00 Uhr auf der K45 in Höhe des Birkenhofes bei Impflingen. Hiernach überholte ein Audi-Fahrer von der B38 kommend in Richtung Insheim gleich zwei Fahrzeuge auf einmal. Aufgrund von Gegenverkehr und einem abbiegenden vorausfahrenden Fahrzeug scherte der Audi-Fahrer sodann äußerst knapp vor einem 27-jährigen Opel-Fahrer mit Anhänger ein. Der Opel-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei blockierte auch die Auflaufbremse des Anhängers. Sowohl der Opel-Fahrer als auch der Audi-Fahrer hielten im Anschluss an. Nach einem kurzen verbalen Disput verließ der Audi-Fahrer jedoch die Örtlichkeit noch vor Eintreffen der eingesetzten Beamten. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Von Interesse ist hierbei insbesondere der Fahrer des Fahrzeugs, welches sich zum Tatzeitpunkt im Gegenverkehr befand.

