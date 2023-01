Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Briefkasten zerstört

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte beschädigten am Sonntag gegen 17:30 Uhr einen Briefkasten an einem Haus in der Heinrich-Heine-Straße in Bad Salzungen. Vermutlich führte ein Silvesterknaller zum Schaden. Durch die Explosion wurde nicht nur der Briefkasten sondern auch das Vordach des Eingangsbereiches in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

