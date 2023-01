LPI-SHL: Brandlegung zum Spurenverwischen?

Zella-Mehlis (ots) - In der Kleingartenanlage "Am Böhmerberg" in Zella-Mehlis brachen Unbekannte zwischen den Feiertagen in zwei Gartenhäuser ein. Neben den dort entwendeten Lebensmitteln entstand zusätzlich an beiden Gärten Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun jeweils wegen einem Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst der Landespolizeiinspektion Suhl sowie jede andere ...

