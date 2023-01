Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Utility ATV brannte vollständig ab

Themar (ots)

Gegen 02:20 Uhr wurde die Polizei über einen Brandfall in Themar in Kenntnis gesetzt. Hier brannte in der Silvesternacht ein Utility ATV (All-Terrain Vehicle) vollständig aus. Der Besitzer des Fahrzeugs hatte zuvor abgebrannte Feuerwerksbatterien eingesammelt und diese auf der Ladefläche des ATV liegen lassen. Kurze Zeit später entzündeten sich die Feuerwerksreste und führten dazu, dass das Fahrzeug vollständig abbrannte. Dabei wurden weiterhin ein PKW, ein PKW-Anhänger sowie die Hausfassade des ATV-Besitzers in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wurde auf über 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Vorfall glücklicher Weise nicht verletzt. Zwei weitere Brände durch entzündete Feuewerksbatterien ereigneten sich in den Ortslagen Schleusingen und Hildburghausen. Hier wurden lediglich die Papiertonnen, vor denen die Feuerwerkskörper abgestellt wurden, beschädigt.

