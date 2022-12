POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Betrunkener biss Polizisten

Neukirchen-Vluyn (ots) - Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines grauen Autos mit Klever Kennzeichen, das am Montag gegen 08.00 Uhr am Vluyner Nordring beschädigt wurde. Das Auto stand in Richtung Waldmannsweg und war dort ordnungsgemäß abgestellt. Ein anderer Autofahrer hat den Wagen im Vorbeifahren beschädigt und ist dann einfach weitergefahren. Als die Polizei durch eine Zeugin von dem Unfall erfuhr, ...

