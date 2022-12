POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Beschädigtes Auto gesucht

Dinslaken (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag zwei 13 und 14 Jahre alte Kinder durch ein Auto verletzt worden. Die Fahrerin fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter. Gegen 08.10 Uhr war die Autofahrerin auf der Wilhelm-Lantermann-Straße unterwegs. In Höhe der Bahnstraße kollidierte sie mit den beiden Kindern, die dort über einen Zebrastreifen gingen. Die beiden Kinder stürzten zu Boden und wurden am ...

