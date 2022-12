POL-WES: Xanten - Zwei Verletzte bei Autounfall

Schermbeck (ots) - Durch das Hochschieben des Rollladens und das Aufhebeln der Terrassentüre gelangten unbekannte Täter am Montag in ein Zweifamilienhaus an der Kilianstraße. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20.30 Uhr durchwühlten sie verschiedene Räume des Hauses und nahmen unter anderem Schmuck eines 86-jährigen Bewohners mit. Hinweise bitte an die Polizei in ...

mehr