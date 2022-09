Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ermittlungserfolg nach Verkehrsunfallflucht

Gebesee (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde durch einen zunächst unbekannten Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 2 Uhr und 6 Uhr in Gebesee, Erfurter Straße, ein Verkehrsunfall verursacht, bei welchem zwei geparkte Fahrzeuge immens beschädigt wurden. Nach ersten Erkenntnissen war das Verursacherfahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr hier die angrenzende Grünfläche und kollidierte danach mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw Skoda Octavia. Durch den Aufprall wurde der Octavia dann auf den direkt daneben, ebenfalls ordnungsgemäß geparkten VW Golf geschoben. Der Unfallverursacher verließ dann einfach die Unfallstelle, ohne dies zu melden. An beiden geparkten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und die aufnehmenden Beamten konnten mehrere Fahrzeugteile des Verursacherfahrzeuges an der Unfallstelle sichern. Erste Ermittlungen hierzu ergaben dann, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw Hyundai Kona handeln muss. Da zum Zeitpunkt der ersten Ermittlungen ein 39 jähriger Hyundaifahrer bei der Polizei Sondershausen einen Wildunfall gemeldet hatte, nahmen die Beamten aus Sömmerda Kontakt mit der Nachbardienststelle auf und erfuhren, dass die Schäden an dem in Sondershausen festgestellten Pkw nicht zu einem Wildunfall passen. Schnell wurde dann klar, warum der Mann aus Lübeck den Unfall in Gebesee nicht gemeldet hatte. Ein in den frühen Morgenstunden durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeige und sein Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Auch sein Pkw ist stark beschädigt.

