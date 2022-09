LPI-EF: 13-Jährige wieder da

Erfurt (ots) - Am 11.09.2022 findet in der Erfurter Innenstadt eine mit 1.500 Teilnehmern angemeldete Versammlung mit Aufzug statt. Die Thüringer Polizei schützt die Grundrechte der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung und trifft die erforderlichen Maßnahmen, um einen friedlichen und störungsfreien Verlauf der Versammlung zu gewährleisten. Aufgrund der Versammlung wird es in der Zeit von 14:00 bis ...

mehr