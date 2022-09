LPI-EF: Versammlungslage führt zu Verkehrsbehinderungen

Erfurt (ots) - Ein Ehepaar aus Erfurt ist Opfer von Betrügern geworden. Seit Februar 2022 tauchten immer wieder verschiedene Vertreter an ihrer Wohnungstür auf. Sie schlossen mit dem Paar auf betrügerische Art und Weise Kaufverträge für Bücher sowie Kreditverträge und gaben an, deren vorhandene Bücher registrieren und verkaufen zu wollen. Die Unbekannten brachten das Paar so um fast 50.000 Euro. Die Kripo Erfurt ermittelt wegen Betrugs. (JN) Rückfragen bitte an: ...

mehr