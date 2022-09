LPI-EF: Betrügerische Bücher

Erfurt (ots) - Gestern Morgen kam es auf der Bundesstraße 7 zwischen Frienstedt und Gamstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 06:00 Uhr war ein 66-jähriger Opel-Fahrer in einer scharfen Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit einem Transporter frontal zusammengestoßen. Der Opel-Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters kam mit leichten ...

