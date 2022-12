POL-WES: Schermbeck - Täter brechen in Haus ein und nehmen Schmuck mit

Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 02.15 Uhr einen Postkasten an der Kurt-Schumacher-Straße/Lanterstraße gesprengt. Mehrere Teile des Briefkastens der Deutschen Post lagen auf der Straße verteilt. Eine Zeugin in der Nachbarschaft hatte einen lauten Knall gestört und gesehen, wie zwei Autos weggefahren sind. Die Wagen fuhren in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Die Polizei sucht nun weitere ...

mehr