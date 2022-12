POL-WES: Voerde - 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Moers (ots) - Unbekannte Täter haben am Samstag gegen 02.40 Uhr aus einem Mobilfunkladen an der Homberger Straße mehrere Mobiltelefone gestohlen. Sie warfen mit einem Kanaldeckel die Fensterscheibe des Geschäftes ein. Beim Eintreffen der Polizei lag der Deckel im Innenraum des Ladens. Ein Zeuge hatte zuvor einen lauten Knall gehört. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an ...

