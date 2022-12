POL-WES: Moers - Täter brechen in Handy-Geschäft ein

Voerde (ots) - Unbekannte Täter sind heute Morgen gegen 01.10 Uhr in eine Kleingartenanlage an der Prinzen Straße eingebrochen und haben insgesamt Gartenhäuschen in vier Parzellen beschädigt. Ein Nachbar der Anlage hatte den Lichtschein von Taschenlampen bemerkt und die Polizei alarmiert. Mindestens eine Person mit dunklem Parker und Rucksack soll auf dem Gelände unterwegs gewesen sein. Trotz umfangreicher Suche ...

