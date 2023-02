Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeuge einer Unfallflucht gesucht.

Viernheim (ots)

Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Im Zeitraum von Dienstag, den 21.02.23, 06:30 Uhr bis 21:30 Uhr wurde in der Lorscher Straße, in Höhe der dortigen Postfiliale, ein dort geparkter, weißer, PKW Fiat beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des Geschädigten war die Nachricht eines Zeugen / einer Zeugin hinterlassen worden. Der Unfall war offensichtlich durch den Zeugen / die Zeugin beobachtet worden. In der Nachricht wurde das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs genannt. Leider wurden keine Angaben zur Person des Zeugen / der Zeugin hinterlassen. Die Polizeistation Lampertheim bittet den Zeugen / die Zeugin sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

