Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Roßdorf (ots)

In der Zeit von Sonntag (19.02.), 20:00 Uhr bis Dienstag (21.02.), 08:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Taunusstraße in Roßdorf. Durch eine bislang unbekannte Person wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Opel Mokka beschädigt. Aufgrund der Beschädigung könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Zweirad (Fahrrad oder Kleinkraftrad) gehandelt haben. Die fahrzeugführende Person entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte/r nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen. gefertigt von Lautz, KOK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell