Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Verkehrsunfallflucht auf der Siegfriedstraße

Grasellenbach (ots)

Am Freitag (17.02.), gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Siegfriedstraße in Richtung Wegscheide, als ihm der Fahrer eines dunkelblauen Autos entgegenkam. Dieser fuhr in Höhe der Hausnummer 53 links an einem parkenden Fahrzeug vorbei und geriet dabei auf die Fahrbahn des 57-jährigen. Hierbei touchierten sich die beiden linken Außenspiegel. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er verlor bei der Kollision einen Teil seines linken Außenspiegels. Bei dem bislang unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Opel Astra. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Wald-Michelbach (06207/9405-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell