Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wixhausen/Arheilgen/Erzhausen/Messel: Odine Kunert ist neue Schutzfrau vor Ort

Wixhausen/Arheilgen/Erzhausen/Messel (ots)

Odine Kunert vom Polizeipräsidium Südhessen ist die neue Schutzfrau vor Ort für die Darmstädter Stadtteile Wixhausen und Arheilgen sowie für die Gemeinden Erzhausen und Messel.

Am Dienstag (21.2.) wurde sie, zusammen mit Uwe Kittner, der als Kontaktbeamter der Stadt Darmstadt für die Belange der Einwohner in Wixhausen zuständig ist, von dem Ordnungsdezernenten Paul Georg Wandrey vorgestellt.(Bezugsmeldung, Pressetext der Stadt Darmstadt: https://www.darmstadt.de/nachrichten/darmstadt-aktuell/news/neue-schutzfrau-und-neuer-kontaktbeamter-fuer-den-stadtteil-wixhausen-vorgestellt )

Als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei blickt die 41-jährige Schutzfrau auf 16 Jahre Diensterfahrung zurück, in der sie im polizeilichen Einzeldienst und als Ermittlerin in Darmstadt tätig war. Seit August des letzten Jahres ist sie die Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger in ihrem Zuständigkeitsbereich. "Ich freue mich sehr, als Bindeglied zwischen Kommune, den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei zu fungieren", so die Polizeioberkommissarin.

Odine Kunert ist im 3. Polizeirevier (Röntgenstraße 41, 64291 Darmstadt; Tel.: 06151 / 96941352; Mobil: 0162 / 6181384:Email: svo-darmstadt-prev03.ppsh@polizei.hessen.de) zu erreichen.

