POL-DA: Münster-Altheim: Bewohner überrascht Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Münster-Altheim (ots)

Das kriminelle Vorhaben eines bislang unbekannten Mannes scheiterte am Montagabend (20.2.). In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 21 Uhr gelangte ein Unbekannter unter Einwirkung von Gewalt ins Innere eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße. Der Kriminelle schaute sich im Anschluss in den Räumen des Hauses um und traf schließlich auf den Bewohner. Sofort suchte der unbekannte Kriminelle das Weite, ohne Beute gemacht zu haben. Dennoch entstanden Schäden, die auf circa 300 Euro geschätzt werden. Der Flüchtige soll um die 1,80 Meter groß gewesen sein und eine Brille getragen haben. Weitere Details zu seinem Aussehen liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (21/22) in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

