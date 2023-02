POL-DA: Kelsterbach: Mindestens drei Taxis aufgebrochen

Darmstadt (ots) - Am Montag (20.2.) hatten es Diebe in der Zeit zwischen 12 Uhr und 21 Uhr auf einen grauen Peugeot in der Arheilger Straße abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise gelangen die Täter in das Fahrzeug und suchten damit das Weite. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen DA-QA 235 angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem ...

