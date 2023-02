Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Grauer Peugeot entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Am Montag (20.2.) hatten es Diebe in der Zeit zwischen 12 Uhr und 21 Uhr auf einen grauen Peugeot in der Arheilger Straße abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise gelangen die Täter in das Fahrzeug und suchten damit das Weite. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die Kennzeichen DA-QA 235 angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges, nimmt die das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell