Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Schnelle Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Sicherstellung und Ermittlungsverfahren

Darmstadt (ots)

Ein 25-Jähriger kam am frühen Dienstagmorgen (21.2.) nicht weit, nachdem er gegen 1.30 Uhr bei einem Fahrraddiebstahl in der Osannstraße beobachtet werden konnte. Dort hatte der Tatverdächtige ein Grundstück betreten, sich ein Fahrrad geschnappt und die Flucht angetreten. Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Im Rahmen der unmittelbaren Fahndung stellten die Beamtinnen und Beamten den Beschriebenen. Bei seiner Kontrolle zeigte sich, dass er zu dem mitgeführten Rad keine schlüssigen Angaben machen konnte, es sich dabei jedoch auch nicht um das Diebesgut aus der Osannstraße handelte. Es erfolgte seine vorläufige Festnahme und die Sicherstellung des mutmaßlich gestohlenen Zweirades. Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam der Polizei. Nach Abschluss aller Maßnahmen, inklusive einer erkennungsdienstlichen Behandlung, wurde der Frankfurter nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen hat das Kommissariat 43 in Darmstadt übernommen (Rufnummer 06151/9690).

