POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Versuchter Einbruch in Bungalow

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

An dem Fenster eines Bungalows im Zilleweg haben sich bislang noch unbekannte Täter offenbar in den zurückliegenden Tagen zu schaffen gemacht. Am Montagabend (20.2.) gegen 17.30 Uhr waren die Spuren der ungebetenen Besucher entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Diese hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls einleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Schadenshöhe und die Tatzeit sind aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 zu melden (Rufnummer 06151/9690).

