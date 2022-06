LPI-SLF: Auflieger samt Ladung entwendet - hoher Beuteschaden

Neustadt an der Orla (ots) - In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Topfmarkt in Neustadt an der Orla ein und ließen ein mittels Schloss gesichertes rot-schwarzes E-Bike der Marke "Conway" im Wert von etwa 3.000 Euro mitgehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

