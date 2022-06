LPI-SLF: Eingebrochen und E-Bike entwendet

Saalfeld-Gorndorf (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in zwei Gärten in der Straße "Hinterm Bahnhof" in Saalfeld-Gorndorf ein. Aus einem Garten wurde ein Gartentisch entwendet. Aus dem zweiten Garten fehlte ein Stromaggregat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 E-Mail: ...

