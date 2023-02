POL-DVS: An Fasching mit über 4 Promille einen Unfall verursacht

Grasellenbach (ots) - Am Freitag (17.02.), gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Autofahrer die Siegfriedstraße in Richtung Wegscheide, als ihm der Fahrer eines dunkelblauen Autos entgegenkam. Dieser fuhr in Höhe der Hausnummer 53 links an einem parkenden Fahrzeug vorbei und geriet dabei auf die Fahrbahn des 57-jährigen. Hierbei touchierten sich die beiden linken ...

mehr