POL-REK: 230413-4: Autofahrerin nach Alleinunfall schwerverletzt - Krankenhaus

Elsdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Elsdorf ist am Donnerstagmorgen (13. April) eine Autofahrerin (79) so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte die Seniorin in ein Krankenhaus brachten. Polizisten nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Abschleppunternehmen zog den beschädigten Wagen aus dem Graben und transportierte das Fahrzeug ab.

Nach ersten Ermittlungen war die 79-Jährige gegen 7 Uhr in ihrem Toyota auf der Kreisstraße 53 in Richtung Alt-Manheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve habe die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen sei ins Schleudern geraten und in den Grünstreifen gerutscht. Dort kippte der Pkw auf die Fahrerseite und kam zum Stillstand.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (he)

