Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230413-1: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leichtverletzt

Wesseling (ots)

Rettungskräfte brachten Zweiradfahrer in Klinik

Bei einem Zusammenstoß mit dem Toyota einer Autofahrerin (70) in Wesseling ist am Mittwochmittag (12. April) ein Pedelecfahrer (54) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den 54-Jährigen und brachten ihn in eine Klinik. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen war der Zweiradfahrer gegen 12.45 Uhr auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs an der Straße Mühlenweg unterwegs. Zeitgleich sei die 70-Jährige mit ihrem Aygo auf der Hubertusstraße in Fahrtrichtung Flach-Fengler-Straße gefahren. Als sie in den Kreisverkehr eingefahren sei, stieß sie mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der 54-Jährige stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

