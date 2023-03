Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich auf dem Senator-Schwartz-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Mann aus Soest verletzt wurde. Der Senior befand sich gegen 11.00 Uhr mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl im Bereich der Ausfahrt des Kaufland-Parkplatzes und hatte die Absicht, nach links (Richtung Norden) auf den Senator-Schwartz-Ring abzubiegen. Zeitgleich wollte ein Zeuge mit seinem Pkw als Linksabbieger von der Straße auf den Parkplatz fahren und hatte sich auf dem entsprechenden Abbiegestreifen eingeordnet. Der Zeuge verzichtete jedoch auf seinen Vorrang, zeigte dies dem Soester mit einer Geste an und ermöglichte ihm, mit seinem Sonderfahrzeug in den Senator-Schwartz-Ring einzufahren. Hier übersah der Mann jedoch den von rechts kommenden Pkw Skoda eines 41-jährigen Autofahrers aus Welver, der auf der Fahrspur Richtung Werler Landstraße unterwegs war. Es kam zur seitlichen Kollision, bei der sich der 80-jährige in seinem Krankenfahrstuhl verletzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

