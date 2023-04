Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230412-1: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hürth (ots)

Horbeller Straße bis etwa 15.15 Uhr gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth sind am Dienstagnachmittag (11. April) eine Autofahrerin (34) und ein Autofahrer (32) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den 32-Jährigen und brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die 34-Jährige gab an selbst einen Arzt aufzusuchen.

Laut ersten Ermittlungen stand der 32-Jährige gegen 14.20 Uhr mit seinem Mercedes an der Rotlicht zeigenden Ampel der Kreuzung der Horbeller Straße und Sudetenstraße in Fahrtrichtung Luxemburger Straße. Eine Beifahrerin und zwei Kinder saßen ebenfalls in der A-Klasse. Dahinter warteten eine 34-Jährige und ihr Kind (1) in einem Skoda. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein VW-Fahrer (32) auf den Octavia auf und schob diesen gegen die A-Klasse. Durch die Energie des Aufpralls wurden die 34-Jährige und der 32-jährige Mercedesfahrer leicht verletzt.

Polizisten nahmen den Unfall auf und sperrten die Horbeller Straße zwischen der Sudentenstraße und Efferener Straße. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

