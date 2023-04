Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230411-3: Unbekannte in Tankstellengebäude eingebrochen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Täter fuhren mit dunklem BMW

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises fahndet derzeit nach zwei Männern, die in der Nacht zu Dienstag (11. April) in Verkaufsräume von Tankstellen in Erftstadt und Bedburg eingebrochen sein sollen. Außerdem sollen sie versucht haben in ein Tankstellengebäude in Kerpen einzudringen.

Laut ersten Informationen waren die maskierten Täter in einem schwarzen BMW der X-Serie unterwegs. Sie sollen eine schlanke und athletische Statur haben. Der Fahrer des SUV sei etwa 165 bis 175 Zentimeter groß. Er trug zur Tatzeit eine längere schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit einem weißen Rand und hellen Schnürsenkeln. Er hatte zur Tatzeit einen Vollbart. Sein Gesicht soll zwischenzeitlich mit einem dunklen Tuch verdeckt gewesen sein. Er habe zudem eine Stange bei sich gehabt. Sein etwa 170 bis 175 Zentimeter großer Komplize habe einen weißen Sack in der Hand gehalten. Er war mit einer dunklen Daunenjacke mit Kapuze, einer dunklen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.30 Uhr sollen die Unbekannten die Tür des Verkaufsraums einer Tankstelle an der Justus-von-Liebig Straße in Erftstadt eingeschlagen haben. Im Laden durchwühlten die Täter mehrere Schubladen. In Kerpen versuchten dunkel gekleidete Männer gegen 3 Uhr die Tür eines Tankstellengebäudes an der Bahnstraße aufzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht in das Gebäude zu kommen. Etwa 30 Minuten später brachen zwei Diebe in das Geschäft einer Tankstelle an der Robert-Bosch-Straße in Bedburg ein. Dort sollen sie mehrere Gegenstände aus dem Verkaufsraum entwendet haben. Mit dem schwarzen BMW flüchteten die Unbekannten von den Tatorten.

Alarmierte Polizisten sicherten die Spuren an den betroffenen Tankstellen und fahndeten nach den Tätern. Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell