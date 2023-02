Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20230219 -3- pdnms Zeugenaufruf nach Handtaschenraub in Büdelsdorf

Büdelsdorf (ots)

Am 18.02.2029 gegen 15:40 ist es in Büdelsdorf in der Brückenstraße in der Nähe eines Schnellrestaurantes zu einem Handtaschenraub gekommen. Zwei Jugendliche entrissen einer zweiundachzigjährigen Dame die Handtasche. Die Geschädigte stürzte dabei zu Boden und erlitt Frakturen am Arm und den Rippen. Anschließend sollen die Täter mit einem E-Scooter davongefahren sein. Die Täter sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben und ca. fünfzehn bis sechzehn Jahre alt gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die schwerverletzte Dame wurde in die Imlandklinik nach Rendsburg verbracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04331208450

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell