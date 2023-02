Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20230219-1 pdnms Gefährliche Körperverletzung vor der Stadthalle Neumünster

Neumünster (ots)

Vor der Stadthalle in Neumünster ist es am 19.02.2023 gegen 02:40 Uhr im Kleinflecken in Neumünster zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zur Tatzeit fand in der Stadthalle eine Faschingsparty statt. Eine unbekannte Person, die mit einem Piratenkostüm bekleidet war, hatte dem zweiunddreißigjährigen Opfer eine Flasche gegen den Kopf geschlagen. Das Opfer erlitt dabei eine stark blutende Kopfwunde. Das Opfer wurde zur weiteren Behandlung ins Friedrich Ebert Krankenhaus in Neumünster verbracht.

