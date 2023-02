Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20230218-2-pdmns Zeugenaufruf nach einer Nötigung im Straßenverkehr auf der B 76 Höhe Neudorf Bornstein.

Gettorf (ots)

Am 15.02.2023 gegen 07:25 Uhr kam es auf der B 76 in Höhe der Ortschaft Neudorf Bornstein in Fahrtrichtung Kiel zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines BMW Kombi soll dabei, ohne erkennbaren Grund auf freier Strecke unvermittelt die Geschwindigkeit so stark abgebremst haben, dass die nachfolgenden Fahrzeuge nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf den Grünstreifen ein Auffahren auf die vorausfahrenden Fahrzeuge verhindern konnten.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04351908110

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell