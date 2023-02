POL-NMS: 230217-2-pdnms PKW Brand in Neumünster

Oldenbüttel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 12.02.2023 zwischen 08.15 Uhr - 08.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vor dem Landgasthof in der Tackesdorfer Straße 2 in Oldenbüttel. In dem Landgasthof fand ein Skatturnier statt an dem ca. 100 Personen teilgenommen haben. Ein 58 jähriger Teilnehmer parkte gegen 08.15 Uhr seinen grünen Audi A6 auf ...

