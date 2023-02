POL-NMS: 230215-1-pdnms Festnahme nach Einbruch in Neumünster

Neumünster (ots) - Am 14.02.2023 gegen 01.45 Uhr kam es zu einem Feuer in der Mozartstraße in Neumünster, verletzt wurde hierbei niemand. Gegen 01.45 Uhr wurde ein Feuer aus der Mozartstraße in Neumünster gemeldet, ein PKW Ford Ranger war aus bislang ungeklärter Ursache im Carport an einem Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Feuer griff auf den Carport über und beschädigte ebenfalls das angrenzende ...

mehr