POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Fußgängerin von abbiegendem PKW erfasst

Goch (ots)

Am Mittwoch (11. Januar 2023) ereignete sich an der Einmündung An der Post /Brückenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 44-jährige Autofahrerin aus Goch wollte gegen 13:50 Uhr mit ihrem VW Touran von der Brückenstraße nach links in die Straße An der Post einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 54-jährigen Gocherin, die in Richtung Bahnhof lief und gerade die Straße An der Post überquerte. Durch die Kollision stürzte die Frau auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Autofahrerin und ihre Beifahrerin blieben unverletzt, an dem VW entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zufahrt zur Straße An der Post gesperrt. (cs)

