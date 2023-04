POL-REK: 230406-2: Unbekannter zündet Sperrmüll an ¬- Polizeifahndung

Kerpen, Bergheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen In drei Fällen haben die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 am Dienstag (4. April) in Kerpen und Bergheim die Ermittlungen wegen Diebstählen von Katalysatoren aufgenommen. Zwei der Fahrzeuge gingen die Täter in Kerpen auf einem Park and Ride Parkplatz an der Erfttalstraße an. Der Fahrer eines roten VWs hatte seinen Lupo eigenen Angaben zufolge gegen 17.20 Uhr ...

