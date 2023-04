Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230405-4: Katalysatoren entwendet

Kerpen, Bergheim (ots)

Ermittler suchen Zeugen

In drei Fällen haben die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 am Dienstag (4. April) in Kerpen und Bergheim die Ermittlungen wegen Diebstählen von Katalysatoren aufgenommen.

Zwei der Fahrzeuge gingen die Täter in Kerpen auf einem Park and Ride Parkplatz an der Erfttalstraße an. Der Fahrer eines roten VWs hatte seinen Lupo eigenen Angaben zufolge gegen 17.20 Uhr geparkt und stellte gegen 20.40 Uhr, als er wieder wegfahren wollte, das Fehlen des Katalysators fest. Dem Halter eines Daimlerchryslers ging es ähnlich. Er soll seinen grauen CLK um 11 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und gegen 23 Uhr, als er den Motor startete, laute Geräusche bemerkt haben. Als er nachsah, stellte er fest, dass der Katalysator abgetrennt worden war.

Einen weiteren Katalysator sollen unbekannte Täter in Bergheim auf einem Park and Ride Parkplatz an der Kölner Straße entwendet haben. Der Halter eines schwarzen Daimlerchryslers soll den Wagen gegen 8 Uhr geparkt und um 19.30 Uhr, ebenfalls beim Starten der E-Klasse, laute Geräusche wahrgenommen haben.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen auf den Parkplätzen oder an den oben beschriebenen Fahrzeugen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein.erft-kreis@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 21 zu wenden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell