POL-REK: 230405-3: Zeugensuche nach Raub auf 19-Jährige

Hürth (ots) - Rettungskräfte bringen Schwerverletzten in ein Krankenhaus Am Dienstagmorgen (4. April) ist ein Fußgänger (24) bei einer Kollision mit einem Mercedes in Hürth-Efferen schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen habe der Mercedesfahrer (60) gegen 6.40 Uhr an der roten Ampel an der Einmündung von ...

mehr