Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230405-2: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Rettungskräfte bringen Schwerverletzten in ein Krankenhaus

Am Dienstagmorgen (4. April) ist ein Fußgänger (24) bei einer Kollision mit einem Mercedes in Hürth-Efferen schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen habe der Mercedesfahrer (60) gegen 6.40 Uhr an der roten Ampel an der Einmündung von Berrenrather Straße und der Straße "In den Höhnen" gewartet. Der 24-Jährige soll an der roten Ampel für Fußgänger der Berrenrather Straße gestanden haben. Als beide Ampeln auf Grün umschlugen, sei der 60-Jährige losgefahren und nach links auf die Berrenrather Straße abgebogen. Gleichzeitig habe der Fußgänger die Berrenrather Straße überquert. Im Einmündungsbereich kollidierte der Mercedes mit dem Fußgänger. Durch die Wucht des Aufpralls sei der 24-Jährige durch die Luft geschleudert worden und später auf dem Asphalt aufgekommen.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme sperrten Polizisten das Teilstück der Berrenrather Straße zwischen der Hausnummer 325 und der Straße "In den Höhnen". Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell